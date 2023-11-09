Türkiye'nin Varşova Büyükelçisi Rauf Alp Denktaş, Polonya Altyapı Bakanı ile görüştü

Türkiye'nin Varşova Büyükelçisi Rauf Alp Denktaş, Polonya Altyapı Bakanı Andrzej Adamczyk ile görüşerek altyapı ve ulaştırma konularındaki ikili ilişkileri ele aldı. Görüşmede, Türk şirketlerinin Polonya'daki inşaat projelerine katılımı ve hava taşımacılığının geliştirilmesi de konuşuldu.

Türkiye'nin Varşova Büyükelçisi Rauf Alp Denktaş, Polonya Altyapı Bakanı Andrzej Adamczyk ile görüştü.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, görüşmede altyapı ve ulaştırma konularındaki ikili ilişkilerin ele alındığı belirtildi.

Açıklamada, Bakan Adamczyk'in Denktaş'a büyükelçilik görevinde başarılar dilediği belirtilirken, Denktaş'ın da ikili ticari ilişkilerin hacminin artırılmasına ilişkin ifadelerine yer verildi.

Adamczyk, Türk şirketlerinin uzun süredir ülkedeki inşaat ihalelerine katıldığını ve çok sayıda projede yer aldığını kaydetti.

Açıklamada, Denktaş ve Adamczyk'in, hava taşıyıcıları arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi, limanlar arası işbirliği ve bölgesel havalimanlarının potansiyelinin kullanılması da dahil olmak üzere hava taşımacılığının daha da geliştirilmesinin önemini vurguladığı ifade edildi.