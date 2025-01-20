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Türkiye'nin Halep Başkonsolosluğu 12 Yıl Aradan Sonra Yeniden Açıldı

Türkiye'nin Halep Başkonsolosluğu 12 Yıl Aradan Sonra Yeniden Açıldı
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Türkiye’nin Halep Başkonsolosluğu, Suriye'deki iç savaş nedeniyle 2012 yılında kapatılmıştı. Geçici Maslahatgüzar Burhan Köroğlu ve Başkonsolos Hakan Cengiz, açılış töreninin ardından Halep Valisi Azzam Garib ile bir araya geldi.

Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu ve Halep Başkonsolosu Hakan Cengiz, Halep Başkonsolosluğu'nun açılışının ardından Halep Valisi Azzam Garib ile bir araya geldi.

Suriye'de 2012 yılında başlayan iç savaş sırasında kapatılan Türkiye'nin Halep Başkonsolosluğu tekrar açıldı. Türk bayrağının göndere çekilmesiyle 12 yılın ardından diplomatik faaliyetlerine yeniden başlayan konsolosluğun açılış törenine katılan Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu ve Halep Başkonsolosu Hakan Cengiz, Halep Valisi Azzam Garib ile görüştü. - HALEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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