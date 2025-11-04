Haberler

Türkiye-Kamboçya Ticaret İlişkileri Güçleniyor

Türkiye-Kamboçya Ticaret İlişkileri Güçleniyor
Güncelleme:
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kamboçya Ticaret Bakanı Cham Nimul ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki ticaret ilişkilerini ve iş birliği olanaklarını değerlendirdi. Hedef, ticaret hacmini 1 milyar dolara çıkarmak.

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'ye gelen Kamboçya Ticaret Bakanı Cham Nimul ile bir araya geldi.

Ticaret Bakanı Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye-Kamboçya Karma Ekonomik Komisyonu 4'üncü Dönem Toplantısı vesilesiyle ülkemizi ziyaret eden Kamboçya Ticaret Bakanı Cham Nimul ile bugün Ticaret Bakanlığımızda bir araya gelerek, ikili ticari ilişkilerimizi kapsamlı biçimde ele aldık. Görüşmede iki ülke arasındaki ticaret hacmini 1 milyar dolarlık hedefimiz doğrultusunda artırmaya yönelik iş birliği olanaklarını değerlendirdik. Dostane ilişkilerimizi güçlendirmek ve ticaretimizi yeni bir seviyeye taşımak amacıyla ortak çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

