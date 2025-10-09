Türkiye, İsrail'in Gazze'ye Giden İnsani Yardım Filolarına Yönelik Saldırılarını Kınadı

İsrail'İn Gazze'ye giden insani yardım filolarına yönelik saldırılarına dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, " Gazze'ye Giden İnsanı Yardım Filolarına Yönelik Saldırılara Dair" "Meclis Başkanlığı Tezkeresi" oy birliğiyle kabul edildi. Kabulün ardından Resmi Gazete'de İsrail'in Gazze'ye giden insani yardım filolarına yönelik saldırılarına dair karar yayımlandı.

Uzun zamandır İsrail'in acımasız ablukası altında yaşamak zorunda bırakılan ve iki yıldır soykırımcı Netanyahu hükümetinin katliamlarına maruz kalan Gazze, aylardır açlık ve kıtlıkla da mücadele ettiği belirtilen kararda şu ifadelere yer verildi:

"Bu zalimlik karşısında Gazze halkına insani yardım ulaştırmak, hukuksuz İsrail ablukasını kırmak ve Gazze'de yaşanan soykırıma dikkat çekmek amacıyla 44 ülkeden yüzlerce aktivist ve elliden fazla gemiyle yola çıkan Küresel Sumud Filosu, insanlık cephesinin güçlü sesi olmuştur. İsrail, işlemekte olduğu soykırım ve diğer savaş suçlarına bir yenisini ekleyerek sivil ve barışçıl bir teşebbüs olan Sumud Filosuna uluslararası sularda saldırmış, Gazze halkına insani yardım ulaştırılmasına engel olmuş, uluslararası hukuku bir kez daha fütursuzca çiğnemiştir. Uluslararası kamuoyunun tepkisine rağmen katil Netanyahu ve çetesi şimdi de Özgürlük Filosu Koalisyonuna saldırıda bulunmuştur. Denizli Milletvekili Sema Silkin On, Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca ve Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan'ın da aralarında yer aldığı ve toplamda 21 vatandaşımızın bulunduğu Vicdan Gemisine bugün yapılan saldırı bilinmelidir ki aslında Türkiye Büyük Millet Meclisine de yapılan alçakça bir saldırıdır. Bu vesileyle Özgürlük Filosu Koalisyonunda yer alan tüm Filistin dostlarını bu cesur ve insani davranışlarından dolayı tebrik ediyoruz. Fütursuz saldırganlığı ile insan vicdanının tahammül sınırlarını ve haddini çoktan aşan Israil'i, milletvekillerimiz dahil vatandaşlarımıza hiçbir şekilde kötü muamele görmemeleri, alıkonulmuş vatandaşlarımızın derhal serbest bırakılmaları ve en kısa sürede ülkemize ulaşmalar gerektiği konusunda en sert şekilde uyarıyoruz. Tüm siyasi partilerimiz ve milletvekillerimizle birlikte TBMM olarak üç değerli milletvekilimizin, alıkonulan vatandaşlarımızın ve Gazze halkına insani yardım ulaştırmak için yola çıkan tüm kahramanların yanında olduğumuzu ifade ediyoruz. Ayrıca başta milletvekillerimiz olmak üzere Sumud ve Özgürlük Filolarının mensuplarına karşı İsrail işgal güçlerince işlenen tüm bu suçların uluslararası mahkemelerde hesabının sorulmasının öncüsü ve ısrarlı takipçisi olacağız. Israil'in Filistin halkına uyguladığı işgal, ilhak ve imha politikalarının son bulması, Gazze halkının kesintisiz ve kapsamlı insani yardıma erişmesi ve İsrail'in işlediği insanlık suçlarının hesabını vermesi için tüm parlamentolara ve uluslararası parlamenter asamblelere birlikte tutum alma ve seslerini yükseltme çağrısında bulunuyoruz. İnanıyoruz ki zalim Israil yönetiminin insanlık vicdanını yaralayan bu alçak saldırıları karşısında uluslararası kamuoyu her geçen gün çok daha güçlü tepkiler vermeye devam edecek, özgür ve egemen Filistin'in önündeki tüm engeller en kısa sürede aşılacaktır. Bu çerçevede, bu bildirinin oylanarak kabul edilmesi ve alınan kararın Resmi Gazete'de yayımlanması hususu Genel Kurulun 08.10.2025 tarihli 4'üncü Birleşiminde kabul edilmiştir." - ANKARA