Türkiye Dışişleri'nden Hindistan'daki Dezenformasyon İddialarına Yanıt

Güncelleme:
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Hindistan'daki medya kuruluşlarının Türkiye'nin terör eylemleriyle bağlantılı olduğu yönündeki iddialarını yalanladı. Türkiye'nin terörle mücadelede uluslararası iş birliğini vurgulayan açıklamalarda, bu tür iddiaların asılsız ve manipülatif olduğu belirtildi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Hindistan'daki bazı medya kuruluşlarının, " Türkiye'nin Hindistan'daki terör eylemiyle bağlantılı olduğu" yönündeki iddialarını yalanlandı.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hindistan'da yayın yapan bazı medya kuruluşlarında, ' Türkiye'nin Hindistan'daki terör eylemleriyle bağlantılı olduğu, terör gruplarına lojistik, diplomatik ve finansal destek sağladığı' yönünde yapılan maksatlı yayınlar, iki ülke ilişkilerini zedelemeyi amaçlayan kötü niyetli bir dezenformasyon kampanyasının parçasıdır. Türkiye, her türlü terör eylemini nerede ve kim tarafından gerçekleştirilirse gerçekleştirilsin kesin bir biçimde reddetmekte; uluslararası toplumla iş birliği içinde terörle mücadelede öncü bir ülke konumunda yer almaktadır" denildi.

Türkiye'nin dünyada teröre karşı etkin rol üstlendiği söylenen açıklamada, "Bu kapsamda Türkiye, Birleşmiş Milletler Terörle Mücadele Küresel Stratejisi'ne aktif katkı sağlamakta; NATO'nun terörle mücadele politikalarının şekillenmesinde etkin rol üstlenmektedir. Türkiye'nin Hindistan'a veya herhangi bir başka ülkeye yönelik 'radikalleşme faaliyetinde bulunduğu' iddiası, tamamen dezenformasyon amaçlıdır ve hiçbir somut dayanağı bulunmamaktadır. Türkiye'yi hedef alan bu tür asılsız ve manipülatif haberler, ülkemizin uluslararası barış, güvenlik ve istikrara yaptığı katkıları gölgelemeye yönelik çabalardır. Kamuoyunun bu tür dezenformasyon içerikli iddialara itibar etmemesi önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Türkiye'nin yüreğini yakan uçak kazası! Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı ile görüştü

20 şehit verdiğimiz uçak kazasıyla ilgili kritik görüşme
