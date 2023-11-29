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Türkiye'den Suriye'ye Zırhlı Araç Sevkiyatı

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Türkiye'nin çeşitli kentlerinden yola çıkan zırhlı araçlar, Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan bölgeye gönderildi.

TÜRKİYE'den, Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan bölgeye, zırhlı araç sevkiyatı yapıldı.

Türkiye'nin çeşitli kentlerinden yola çıkan zırhlı araçlar Kilis'e ulaştı. Zırhlı araçları taşıyan TIR'lar, güvenlik önlemleri arasında Kilis'in Elbeyli ilçesinde bulunan Çobanbey Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye geçiş yaptı. Sınırı geçen zırhlı araçların, Fırat Kalkanı Harekatı ile güvenli hale getirilen bölgelerde görevlendirilecekleri bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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