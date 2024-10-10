Türkiye'den İsrail'in UNIFIL'e Saldırısına Kınama

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'ndan, İsrail'in, Lübnan'da konuşlu Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü'ne (UNIFIL) yönelik saldırıya 'kınama' açıklamasında bulunuldu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in, Lübnan'da konuşlu Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü'ne (UNIFIL) yönelik saldırısını kınıyoruz. İsrail'in Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'da sivil halka yönelik katliamlarının ardından BM güçlerini hedef alması, attığı her adımın cezasız kaldığı algısının bir tezahürüdür. Uluslararası toplum, İsrail'in hukuka uymasını sağlamakla yükümlüdür. Ülkemiz UNIFIL Deniz Görev Gücü'ne bir korvet/fırkateyn ve UNIFIL karargahına ise beş personel ile katkı sağlamaktadır. Bölgemizde barışın tesisi için uluslararası hukuk çerçevesindeki tüm girişimlere destek vermeyi sürdüreceğiz" denildi.