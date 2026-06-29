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Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını kınadı

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Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Suriye'nin Kuneytra ve Dera bölgelerine yönelik saldırılarını güçlü şekilde kınadığını ve uluslararası topluma çağrı yaptığını açıkladı.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarına ilişkin, "İsrail'in, Suriye'nin toprak bütünlüğü, birliği ve egemenliği hilafına Kuneytra ve Dera'ya gerçekleştirdiği saldırıları güçlü şekilde kınıyoruz" açıklamasını yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in, Suriye'nin toprak bütünlüğü, birliği ve egemenliği hilafına Kuneytra ve Dera'ya gerçekleştirdiği saldırıları güçlü şekilde kınıyoruz. Suriye halkının can ve mal güvenliğini hiçe sayan, bölgedeki sivillerin hayatını her geçen gün daha da zorlaştıran bu saldırılar, uluslararası hukukun ve 1974 Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nın açık ihlalini teşkil etmektedir. Suriye'nin 2024 yılının aralık ayından bu yana kaydettiği gelişmeyi ve bölgenin istikrarını hedef alan bu saldırıların sonlandırılması hususunda uluslararası toplumun üzerine düşeni yerine getirmesine yönelik çağrımızı yineliyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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