Türkiye'de Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı 20'nin Altına düştü

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Bugün geldiğimiz noktada, Türkiye genelinde derslik başına düşen öğrenci sayısı 20'nin altına düşmüş durumda. 65 binin üzerindeki okulumuzun tamamında internet altyapısı var." dedi.

Bakan Tekin, Besni ilçesinde bulunan Ali Erdemoğlu Fen Lisesi bahçesinde düzenlenen 27'inci Besni Eğitim Programı'nda yaptığı konuşmada, ilçede bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Özel günlere ayrı önem verildiğini belirten Tekin, Türkiye'nin eğitim-öğretim açısından çok farklı noktada olduğunu söyledi.

Eğitimde yüz yıllık hayallerin gerçek olduğunu aktaran Tekin, şöyle devam etti:

"Bunun örneklerini hem uluslararası raporlar gösteriyor hem de Sayın rahmetli Bülent Ecevit başbakanken 'Cumhuriyet'in 100 yılında Mektuplar' diye bir proje başlatıyor. O dönem yani 2001-2002 yılında o mektupları yazan kişilerin 'Cumhuriyet'in 100. yılında nasıl bir eğitim istiyoruz' mektuplarının içerisinde onları okurken gördüklerimiz, bugün gerçekten Türkiye'de eğitim öğretim alanında ciddi bir mesafe kat ettiğimizi gösteriyor. Öğretmenlerimiz diyor ki 'inşallah Cumhuriyet'in 100. yılında 40-50 kişilik sınıflarda ders anlatabiliriz, inşallah Cumhuriyet'in 100. yılda okullarımızda birer tane bilgisayar olur' diyor."

Okulların büyük çoğunluğunda internet altyapısı olduğunu vurgulayan Bakan Tekin, "Bugün geldiğimiz noktada, Türkiye genelinde derslik başına düşen öğrenci sayısı 20'nin altına düşmüş durumda. 65 binin üzerindeki okulumuzun tamamında internet altyapısı var. Öğrencilerimiz dünyanın en büyük eğitim içerik ağı olan EBA'ya rahatlıkla erişebiliyor. Bu tablo bize büyük bir gurur yaşatıyor." ifadelerini kullandı.

