Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yıl Kutlamaları Karadeniz Ereğli'de Düzenlendi

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıldönümü dolayısıyla Karadeniz Ereğli'de tören düzenlendi. Törene birçok önemli isim katıldı ve çelenk sunumu yapıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıldönümü dolayısıyla, Karadeniz Ereğli'de tören düzenlendi.

Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun 100. yıldönümü dolayısıyla, Karadeniz Ereğli'de tören düzenlendi. İlçe merkezindeki Atatürk Heykeli önünde gerçekleştirilen törene; Kaymakam Mehmet Yapıcı, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Niyazi Uğur, AK Parti Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt, CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğrul, Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, kurum müdürleri, Meslek Odaları ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Başkan ve Yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Tören alanına çelenk sunumunun ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Etkinlikler sahil boyundaki yürüyüş ile devam etti. Binlerce Kdz. Ereğlili bayram yürüyüşü gerçekleştirdi. Gençler de yürüyüşte dev Türk bayrağı ve Atatürk posteri açtı. Bando takımı yürüyüşte marşlar çaldı. - ZONGULDAK