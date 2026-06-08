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Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları 10'uncu Toplantısı başladı

Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları 10'uncu Toplantısı başladı
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ev sahipliğinde Çırağan Sarayı'nda düzenlenen Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları 10. Toplantısı, aile fotoğrafı çekimi ve ikili görüşmelerin ardından başladı. Toplantıda bölgesel iş birliği, ulaştırma ve enerji güvenliği gibi konular ele alınacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde Çırağan Sarayı'nda düzenlenen Türkiye-Azerbaycan- Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları 10'uncu Toplantısı, gerçekleştirilen ikili görüşmelerin ardından çekilen aile fotoğrafıyla başladı. Fotoğraf çekiminin hemen sonrasında ise üçlü zirve toplantısına geçildi.

Türkiye-Azerbaycan- Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları 10'uncu Toplantısı Çırağan Sarayı'nda başladı. Toplantı kapsamında Bakan Fidan ikili görüşmeler gerçekleştirdi, aile fotoğrafı çekimi yapıldı. Ardından toplantıya geçildi. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Gürcistan Dışişleri Bakanı Maka Botchorishvili'nin katıldığı toplantıda; üç ülke arasındaki iş birliği gözden geçirilerek Güney Kafkasya'daki bölgesel gelişmeler, ulaştırma-transit ağlarının güçlendirilmesi ve enerji güvenliği gibi kritik başlıkların ele alınacağı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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