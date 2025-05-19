Türkiye-ABD Suriye Çalışma Grubu Toplantısı Washington'da Toplanıyor

TÜRKİYE-ABD Suriye Çalışma Grubu Toplantısı, yarın Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz ile ABD'li mevkidaşı Christopher Landau'nun eş başkanlıklarında Washington'da düzenlenecek.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgilere göre; Türkiye-ABD Suriye Çalışma Grubu Toplantısı'nın yarın ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenmesi planlanıyor. Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz ile ABD'li mevkidaşı Christopher Landau'nun eş başkanlıklarında kurumlar arası formatta gerçekleştirilecek toplantıda, Türkiye ve ABD'nin Suriye politikalarındaki önceliklerin üzerinde durulması, Suriye'de güvenlik ve istikrarın tesis edilmesine dönük iş birliği imkanlarının ele alınması öngörülüyor.

TERÖR ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELE GÜNDEMİ

DEAŞ'la ve diğer terör örgütleriyle mücadelenin, toplantının gündeminde yer alacak konuların başında gelmesi bekleniyor. Bu çerçevede, Türkiye tarafından son dönemde DEAŞ'la mücadele bağlamında Suriye yönetimine verilen destek ve öncülük edilen bölgesel çabaların ele alınması planlanıyor. Toplantıda, Suriye'nin kuzeydoğusundaki kamplar kapsamında iş birliği imkanlarının değerlendirilmesi ve ABD tarafının Suriye'deki askeri birliklerinin konsolidasyonuna ilişkin yürütülen süreç hakkında bilgi vermesi bekleniyor. Toplantıda Suriye'ye yönelik ABD yaptırımlarının kaldırılması bağlamında izlenecek süreç ve takvimin de ele alınması bekleniyor.

ABD'YLE EŞ GÜDÜME VERİLEN ÖNEM VURGULANACAK

Bakan Yardımcısı Yılmaz'ın, Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliğinin korunması suretiyle, Suriye'de güvenlik ve istikrarın sağlanması amacıyla siyasi ve ekonomik konular ile güvenlik alanında ABD'yle çok boyutlu eş güdüme verdiği önemi vurgulaması bekleniyor. Yılmaz'ın ayrıca Suriye'nin içinden geçmekte olduğu sürecin ülkenin tüm terör unsurlarından arındırılmasıyla sonuçlanması yönünde Türkiye'nin beklentisini paylaşması öngörülüyor.