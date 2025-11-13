Haberler

Türkiye 20 şehidine ağlarken belediye başkanı halaya durdu

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Türkiye 20 şehidine ağlarken belediye başkanı halaya durdu Haber Videosunu İzle
Türkiye 20 şehidine ağlarken belediye başkanı halaya durdu
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ülke olarak TSK'ya ait C-130 uçağında 20 askerimizin şehit olmasının yasını tutarken Eğirdir Belediye Başkanı Mustafa Özer'in katıldığı bir düğünde halay çektiği görüntüler sosyal medyada tepki topladı.

Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönerken havada parçalanan TSK'ya ait C-130 uçağında 20 askerimiz şehit oldu. Türkiye şehitlerine ağlarken Eğirdir Belediye Başkanı Mustafa Özer şehitlerin olduğu gün katıldığı düğünde halay çekti.

VİDEOSUNU KENDİ PAYLAŞTI

Özer halay çektiği görüntüleri kendi sosyal medya hesabından, "Merve & Hamza Kara çiftimizin düğünlerine katılarak nikah akitlerini gerçekleştirdik, bir ömür boyu mutluluklar dilerim" notuylapaylaştı.

İşte tepki çeken o paylaşım;

Türkiye 20 şehidine ağlarken belediye başkanı halaya durdu

Kaynak: Haberler.com / Politika
MSB, 20 askerimizin şehit olduğu kaza sonrası C-130'ların uçuşunu durdurdu

20 askerimizin şehit olduğu kaza sonrası C-130'larla ilgili yeni karar
Trump imzaladı, altın fırladı! 3 haftanın zirvesinde

Trump imzaladı, altın fırladı
Yürek burkan görüntülerin ardından Metin Keçeci konuştu

Karton toplarken görüntülenen ünlü oyuncu sessizliğini bozdu
beIN Sports spikeri, canlı yayında gelen mesajla baba olacağını öğrendi

Canlı yayında gelen mesajla baba olacağını öğrendi
Galatasaray'da alarm! Tam 4 oyuncu aynı anda yok

Galatasaray'da alarm! Tam 4 oyuncu aynı anda yok
Benzine zam geliyor! İşte il il yeni fiyatlar

Araç sahipleri dikkat! Yine zam göründü
Fatih Ürek yaşam mücadelesi verirken miras iddiası ortalığı karıştırdı

Fatih Ürek canıyla mücadele ederken aile içinde kriz iddiası
Şampiyon olan futbolculara tam 250.000 dolar verdi

Çantadan çıkanı görünce donup kaldılar
Bahçelievler'de otoparkta yaşanan ilginç kaza kamerada

9 araca çarpıp, 5 metreden uçtu
Muazzez Abacı'nın film gibi hayatı! Gözlerden uzak büyüttüğü bir kızı vardı

Abacı'nın film gibi hayatı! İşte gözlerden uzak büyüttüğü kızı
Ağabeyi 37 bıçak darbesiyle öldürülen çocuğun sözleri ağlattı

Ağabeyi 37 bıçak darbesiyle öldürülen çocuğun sözleri ağlattı
Taraftarlar heyecanlı! Nwakaeme geri dönüyor

Şehri heyecan bastı! Yıldız golcü geri dönüyor
Sürpriz sandı ama... Paspası kaldıran motokurye, büyük pişmanlık yaşadı

Sürpriz sandı ama... Paspası kaldıran motokurye büyük pişmanlık yaşadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.