Türkiye 20 şehidine ağlarken belediye başkanı halaya durdu
Ülke olarak TSK'ya ait C-130 uçağında 20 askerimizin şehit olmasının yasını tutarken Eğirdir Belediye Başkanı Mustafa Özer'in katıldığı bir düğünde halay çektiği görüntüler sosyal medyada tepki topladı.
Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönerken havada parçalanan TSK'ya ait C-130 uçağında 20 askerimiz şehit oldu. Türkiye şehitlerine ağlarken Eğirdir Belediye Başkanı Mustafa Özer şehitlerin olduğu gün katıldığı düğünde halay çekti.
VİDEOSUNU KENDİ PAYLAŞTI
Özer halay çektiği görüntüleri kendi sosyal medya hesabından, "Merve & Hamza Kara çiftimizin düğünlerine katılarak nikah akitlerini gerçekleştirdik, bir ömür boyu mutluluklar dilerim" notuylapaylaştı.
İşte tepki çeken o paylaşım;
