Üye Girişi
Haberler

Türkeş'in kızından Bahçeli'ye tepki: Kulaklarıma inanamadım

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin terör örgütü lideri Abdullah Öcalan için "Gelsin TBMM'de DEM sıralarına katılıp silah bıraktığını ilan etsin, terörün tamamen bittiğini örgütün lağvedildiğini haykırsın" demesine tepki gösteren Alparslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş, "Kulaklarıma inanamadım. Herkes oturduğu koltuğun sorumluluğunu taşımakla mükelleftir. Kimse Başbuğ Alparslan Türkeş'in koltuğunda oturup teröre yandaşlık yapamaz" ifadelerine yer verdi.

Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli, yeni çözüm süreci tartışmalarına ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. Bahçeli, "Türkiye'ye getirilirken he türlü hizmete hazırım diyen terörist başı buyursun gelsin TBMM'de DEM sıralarına katılıp silah bıraktığını ilan etsin, terörün tamamen bittiğini örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayeti gösterirse umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılmasının önü de ardına kadar açılsın. Her adımı atmaya kararlı, inançlıyız." dedi.

"DEVLET BAHÇELİ'Yİ KINIYORUM"

Gündeme bomba gibi düşen bu sözlere İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Dr. Ayyüce Türkeş'in tepkisi sert oldu. "Kulaklarıma inanamadım" diyen Türkeş, "Bebek katili, terörist başını meclise davet edip konuşma yapmasını isteyen ve UMUT HAKKINDAN yararlansın diyen Devlet Bahçeli'yi kınıyorum" dedi.

"KOLTUĞUN SORUMLULUĞUNU TAŞIMAKLA MÜKELLEFTİR"

Açıklamasının devamında eleştirilerini daha da sertleştiren Türkeş, "Herkes oturduğu koltuğun sorumluluğunu taşımakla mükelleftir. Kimse Başbuğ Alparslan Türkeş'in koltuğunda oturup teröre yandaşlık yapamaz.. TBMM'de yeteri kadar terörist varken birde onların ele başını meclise sokmak kimsenin haddi değildir. NOKTA.." ifadelerine yer verdi.

İşte o paylaşım;

Türkeş'in kızından Bahçeli'ye tepki: Kulaklarıma inanamadım

Türkeş'in kızından Bahçeli'ye tepki: Kulaklarıma inanamadım
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika

Ayyüce Türkeş Taş Alparslan Türkeş Abdullah Öcalan Devlet Bahçeli Politika Gündem Terör MHP

Bahçeli: Öcalan'ın tecriti kaldırılırsa gelsin Meclis'te konuşsun

Bahçeli'den çok konuşulacak Öcalan çıkışı: Gelsin TBMM'de konuşsun

 DEM Parti'den Bahçeli'nin Öcalan çağrısına yanıt: Bir başlangıç olacaksa tecrit derhal kaldırılmalıdır

DEM Parti'den Bahçeli'nin Öcalan çağrısına ilk yanıt

 Teröristbaşı Fethullah Gülen'in ölüm nedenini hastane açıkladı

Teröristbaşı Gülen neden öldü? ABD'deki hastaneden açıklama var
İddianamede çarpıcı detay! Amca Salim Güran, Narin'in öldürülmesi sonrası bir hayat kadınına mesaj atmış

Kendini aklamaya çalışan amcayla ilgili çarpıcı hayat kadını detayı
500

Yorumlar (35)

Seydo:

Derhal CHP gelmeli. Türkiye’yi satıyorlar.

159
42
yanıtYanıtla
Sefa Altun:

EY MAKARNACILAR DUYDUNUZMU,NE DİYİR SENİN DİLİN LO....

138
25
yanıtYanıtla
Atilla Han:

Bahceli vermeye alisik

130
12
yanıtYanıtla
Muammer Top:

hakikaten adam kafayı yemiş

118
8
yanıtYanıtla
rüzgar erba:

Üzücü. Sinan ateşlerin, Muhsin Yazıcıoğlu karının neden öldürüldüğünü anlayabiliyoruz. Terörist başının örgüt üzerinde bir egomanyasiki var daha önce mektupla dile getirildi sonuç.

98
5
yanıtYanıtla
Orhan YARIMCALI:

İyi ki Başbuğ hayatta değil bu günleri görmedi

90
7
yanıtYanıtla
Ayten Yakup:

Türkeş in kızı senin fetönün itlerinin partisinde ne işin var

21
70
yanıtYanıtla
Baba Yabgu:

Bahçeli vatan hainliğinden yargılanmalı uzununda dosyası kabarık tencere kapak birbirlerini buldular chpnin de bunlardan farkı yok Allah Türk milletinin yardımcısı olsun

67
7
yanıtYanıtla
MGk:

Seçim de DEM parti ortaklığı yaparken aklına gelmeyen Babanı yeni mi hatırladın..!???

25
43
yanıtYanıtla
Emre null:

Reis akıllı adam demi cumhur ittifakına alarak chp karşı birlik olup 2028 de seçimleri kazanmak istiyor Einstein mi daha zeki ben mi kesinlikle enistein derim ama einstein mi daha zeki Reis mi tartışmaya açık derim

17
21
yanıtYanıtla
Tüm 35 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arda Güler neden yok? Real Madrid- Borussia Dortmund maçında Arda oynamıyor mu? Özel Reyap İstanbul Hastanesi kimin? (Yenidoğan Çetesi) KAPATILAN HASTANELER LİSTESİ 22 EKİM! Bebek ölümleri olan hastaneler kapatıldı mı? Kapanan özel hastane isimleri neler? DEM Parti açıklama yaptı mı? Devlet Bahçeli'nin açıklaması sonrası DEM Parti ne dedi? Terör örgütü lideri Abdullah Öcalan TBMM'de konuşacak mı? Devlet Bahçeli, terör örgütü lideri Abdullah Öcalan ile ilgili ne söyledi? Real Madrid- Borussia Dortmund maçında Arda Güler oynayacak mı? 23 nerenin plakası? 23 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? 22 nerenin plakası? 22 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? Real Madrid- Borussia Dortmund maçı muhtemel 11'ler! Real Madrid ve Dortmund kadrosunda kimler var?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.