Bakan Yardımcısı Heybet, Suudi mevkidaşı Al-Biyari ile görüştü

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet, Suudi Arabistan Savunma Bakan Yardımcısı Halid bin Hussein Al-Biyari ile yaptığı görüşmede, iki ülke arasındaki askeri ve güvenlik iş birliğini derinleştirmek için değerlendirmelerde bulundu.

MİLLİ Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet, Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi'nin üçüncü toplantısı kapsamında Suudi Arabistan Savunma Bakan Yardımcısı Halid bin Hussein Al-Biyari ile görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan Al-Suud başkanlıklarında gerçekleştirilen Türk-Suudi Koordinasyon Konseyinin üçüncü toplantısına, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet de katıldı. Bakan Yardımcısı Musa Heybet, toplantı öncesinde Suudi Arabistan Savunma Bakan Yardımcısı Halid bin Hussein Al-Biyari ile bir görüşme gerçekleştirerek eş başkanlıklarını yürüttükleri Askeri ve Güvenlik Komitesi faaliyetleri kapsamında iki ülke arasındaki iş birliği ve ortaklıkları derinleştirici hususları ele aldı" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
