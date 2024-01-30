Turgut Altınok'a soğuk duş! "Destek verecek misin?" diye sorduğu gençten beklediği yanıtı alamadı
31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimler öncesi çalışmalarına devam eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok esnaf ziyareti sırasında hiç beklemediği bir olayla karşılaştı. "Bana destek verecek misin?" diye sorduğu bir gençten "Maalesef" yanıtını alan Altınok, "O zaman metro istemiyorsun yani, hizmet istemiyorsun?" sorusunu yönelttiği gençten bu kez de "Şu an aktif belediye başkanından memnunuz" karşılığını aldı.
31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesinde Ankara'da kıyasıya bir yarış yaşanacak. AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok esnaf ziyaretlerine hız kazandırırken bugün başkentte hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.
"ŞU AN AKTİF BELEDİYE BAŞKANINDAN MEMNUNUZ"
Ziyaret sırasında karşılaştığı bir gence "Vereceğiz mi destek?" diye soran Altınok, "Maalesef" yanıtını aldı. Bunun üzerine "O zaman metro istemiyorsun yani, hizmet istemiyorsun?" diye ikinci sorusunu yönelten Altınok, bu kez de gençten "Şu an aktif belediye başkanından memnunuz" karşılığını aldı.
"YAVAŞ'LA BİR 5 YIL DAHA GİTMEZ YANİ"
Bir başka esnafı ziyaretinde "Yavaş'la bir 5 yıl daha gitmez yani" diyen Altınok, bu kez de "Yavaş başkana da kötü demeyelim, sevdiğim bir insan" yanıtını aldı.