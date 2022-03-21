Tüp, ayçiçek yağı derken Mustafa Sarıgül bu kez de vatandaşı tokatladı - Haberler

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Tüp, ayçiçek yağı derken Mustafa Sarıgül bu kez de vatandaşı tokatladı

Haberler.com - Erdem Aksoy - Politika
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Son dönemde fahiş fiyatlara isyan ederek tüp, ayçiçek yağı gibi ürünleri tokatlayan Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül bu kez de hızını alamayıp kasaplık yapan bir vatandaşı tokatladı.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, son dönemde sosyal medyaya düşen videolarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Krize ve yurttaşın yoksulluğuna sinirlenen Sarıgül videolarında sık sık önündeki masa, eşya tokatlaması ile dikkat çekiyor.

Fahiş fiyatlarına sinirlendiği tüp ve ayçiçek yağı gibi ürünleri tokatladığı görüntülerle gündem yaratan Sarıgül bu kez çıtayı biraz daha yükseltti.

Kasaplık yapan bir vatandaşın dükkanını ziyaret eden Sarıgül, hatıra parası olarak 50 lira bıraktı ve "Başkanım bana gelmişti şu tarihte. Ve bununla inşallah başbakanlığa geleceksin. Ama sana tavsiyem şu evlat, üç tane güç var. Siyasi güç, ekonomik güç ve toplumsal çevre gücü. Siyasi gücün yoksa ne uzar ne kısalırsın. Çok yakışıklısınız, dirayetlisin, iyi de bir insansın ama gir bir partiye mücadeleni ver ve çok yükselebilirsin. Evet diyeceksin ki ben burada esnafım, esnaflığa devam ediyorum ama onun dışında buraları yönetmek istiyorum. Gelecekte Ayaş'ın belediye başkanı sen olabilirsin" dedi.

Bu ifadeleri sarf ettikten sonra karşısındaki vatandaşın omzuna sert bir tokat atan Sarıgül, "Bu heyecanı sende görüyorum" ifadesini kullandı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Politika

Türkiye Değişim Partisi, Mustafa Sarıgül, Politika, Güncel, Haberler

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Yorumlar (2)

Hasan Sakallı:

Hiç güleceğim yoktu

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Melih Kılaç:

kim düzelticek bu ülkeyi hiç bi lider güven vermiyor.vATANDaşa alternatif seçenek yok gibi

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