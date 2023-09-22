Tunus Temyiz Mahkemesi, muhaliflerin serbest bırakılma talebini reddetti

Tunus Temyiz Mahkemesi, 'devletin güvenliğine karşı komplo kurma' davası kapsamında tutuklu bulunan muhaliflerin serbest bırakılma talebini reddetti. Tutuklu avukatlarından Delile bin Mübarek Musaddık, Temyiz Mahkemesinin, 'devletin güvenliğine karşı komplo' davasında tutukluların serbest bırakılması yönündeki tüm talepleri reddeden bir karar çıkardığını söyledi.

Tunus Temyiz Mahkemesi, "devletin güvenliğine karşı komplo kurma" davası kapsamında tutuklu bulunan muhaliflerin serbest bırakılma talebini reddetti.

Tunus haber ajansı TAP'a göre, tutuklu avukatlarından Delile bin Mübarek Musaddık, konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Musaddık, Temyiz Mahkemesinin, "devletin güvenliğine karşı komplo" davasında tutukluların serbest bırakılması yönündeki tüm talepleri reddeden bir karar çıkardığını söyledi.

Tunuslu avukat, tutukluların serbest bırakılması talebiyle 21 Ekim'den itibaren yeniden başvuru yapılabileceğini aktardı.

"Devletin güvenliğine karşı komplo" soruşturmasında onlarca kişi tutuklandı

Tunus'ta 11 Şubat'tan bu yana siyasiler, gazeteciler, aktivistler, hakimler ve iş insanlarını kapsayan gözaltı operasyonları düzenleniyor. Bu operasyonlar kapsamında birçok muhalif cezaevine konuldu.

"Siyasi Tutukluları Savunma Ulusal Komitesi" üyesi avukatlarından Semir Dilo, 22 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, "devletin güvenliğine karşı komplo kurmak" iddiasıyla tutuklu yargılanan Nahda Hareketi'nin eski yöneticilerinden Abdulhamid el-Celasi, İş ve Özgürlükler için Demokratik Blok Partisi yöneticilerinden Hiyam et-Turki, Cumhuriyet Partisi Genel Sekreteri İsam eş-Şabbi, Ulusal Kurtuluş Cephesi üyelerinden anayasa profesörü Cevher bin Mübarek, eski Demokratik Akım Partisi Genel Sekreteri Gazi eş-Şevaşi ve Emel Partisi'nin önde gelen isimlerinden Rıza Belhac'ın tutukluluk süresinin 4 ay uzatıldığını söylemişti.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, siyasilerin "devletin güvenliğine karşı komplo kurma" ve "ekonomik krizi körüklemeye yönelik adımlar" atmalarından ötürü gözaltına alındığını söylemişti.

Muhalefet ise bu gibi soruşturmaları siyasi olarak niteliyor ve Said'i demokrasiye aykırı hareket etmekle suçluyor.