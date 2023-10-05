Tunus'ta Muhalefet Lideri Abir Musi Tutuklandı

Tunus'ta dün gözaltına alınan muhalefetteki Özgür Anayasa Partisi Genel Başkanı Abir Musi hakkında tutuklama kararı verildi.

Partinin siyasi büro üyesi Ali et-Tayaşi, konuya ilişkin Facebook sayfasından yazılı bir açıklama yaptı.

Tunus Asliye Mahkemesi soruşturma hakiminin Musi hakkında tutuklama emri çıkardığını belirten Tayaşi, konuya ilişkin daha fazla ayrıntı vermedi.

Bazı partililer, hakimin tutuklama kararına karşı Musi'ye destek için mahkeme önünde toplandı.

Musi'nin avukatı, dün müvekkilinin gözaltına alındığını açıklamıştı.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in ülkede sistem değişikliğinin yolunu açan 25 Temmuz 2021'de aldığı "olağanüstü kararlarını" destekleyen Musi, sonraki süreçte siyasi partilere yönelik tutumundan dolayı Said'e karşı cephe almıştı.

Said'in "25 Temmuz olağanüstü kararları"

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in 25 Temmuz 2021'de açıkladığı olağanüstü kararlar, ülkede bir tür "istisnai durum" oluşmasına yol açtı.

Meclisin çalışmalarını donduran ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldıran Said, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağladı.

Said'in açıkladığı "siyasi krizden çıkış yol haritası" kapsamında ülkede 25 Temmuz 2022'de anayasa referandumu, ardından erken genel seçimler yapıldı.

Yeni anayasa ile başkanlık sistemine geçilen Tunus'ta Halk Meclisinin yanı sıra "Bölgesel ve Yerel Ulusal Konsey" adıyla ikinci bir parlamentonun kurulacağı da anayasada yer almıştı.

Tunus'ta bazı kesimler Said'in kararlarını "darbe" olarak nitelendiriyor ve ülkenin demokrasiden uzaklaştığını savunuyor.