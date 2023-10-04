Tunus'ta eski siyasetçiler açlık grevine başladı

Tunus'ta eski Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki, eski Dışişleri Bakanı Refik Abdusselam ve bazı eski milletvekilleri, siyasi tutuklulara destek amacıyla açlık grevine başladı. Tutukluların aileleri de Cumhuriyet Partisi Genel Merkezi'nde oturma eylemine başladı.

Tunus'ta eski Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki, eski Dışişleri Bakanı Refik Abdusselam ve bazı eski milletvekilleri, siyasi tutuklulara destek amacıyla açlık grevine, tutukluların aileleri de Cumhuriyet Partisi Genel Merkezi'nde oturma eylemine başladı.

Nahda Hareketi Partisi, resmi Facebook sayfasından yaptığı açıklamada, "Darbe hapishanelerindeki siyasi tutuklulara destek amacıyla açlık grevine yeni vatanperver şahsiyetler katıldı" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, açlık grevine yeni başlayanlar arasında şu isimler yer aldı:

"Eski Tunus Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki, eski Dışişleri Bakanı Refik Abdusselam, eski Milletvekili Refik Amara, Tunus'un Kalbi Partisi yöneticilerinden ve eski Milletvekili Usame el-Halifi, Nahda Hareketi yöneticilerinden Fethi el-Ayyadi, eski Milletvekili Bişr eş-Şabbi"

Açıklamada ayrıca, siyasi tutuklar arasında olan Seyyid el-Fircani'nin de açlık grevi yapanlar listesine katıldığı belirtildi.

Serbest kalana dek oturma eylemi

Hapiste bulunan Cumhuriyet Partisi Genel Sekreteri İsam eş-Şabbi'nin oğlu Abdulaziz eş-Şabbi, düzenlediği basın toplantısında, tutuklu siyasilerin ailelerinin de parti genel merkezlerinde oturma eylemine girdiğini duyurdu. Şabbi, oturma eyleminin tutuklular serbest kalana kadar süreceğini vurguladı.

"Devlet güvenliğine karşı komplo kurmak" soruşturmasında onlarca kişi tutuklandı

Ülkede "Muhalefeti sindirmeyi amaçladığı" iddia edilen ve 11 Şubat'ta başlayan gözaltı operasyonlarıyla onlarca siyasetçi, gazeteci, aktivist, hakim ve iş insanı "devlet güvenliğine karşı komplo kurmak" suçlamasıyla tutuklandı.

Bir toplantıdaki sözleri nedeniyle "halkı iç savaşa yönlendirmek" suçlamasıyla 17 Nisan'da evine baskın yapılarak gözaltına alınan Nahda lideri Raşid el-Gannuşi de ulusal ve uluslararası arenadaki tepkilere rağmen 48 saatlik polis sorgusunun ardından tutuklandı.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, ülkede bazı siyasilerin, "devletin güvenliğine karşı komplo kurmak" ve "ekonomik krizi körüklemeye yönelik adımlar"dan ötürü gözaltına alındığını söylemişti.

Tunus'ta açlık grevine 25 Eylül pazartesi başlayan Anayasa Profesörü Cevher Bin Mübarek'in yanı sıra 2 Ekim'de, Nahda Hareketi'nin eski yöneticilerinden Abdulhamid el-Celasi, İş ve Özgürlükler için Demokratik Blok Partisi yöneticilerinden Hiyam et-Turki, Cumhuriyet Partisi Genel Sekreteri İsam eş-Şabbi ve eski Demokratik Akım Partisi Genel Sekreteri Gazi eş-Şevaşi'nin de başladığı duyurulmuştu.

Nahda Hareketi'nden 29 Eylül'de yapılan açıklamaya göre, tutuklu bulunan eski Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi de 3 günlük açlık grevine girmişti.