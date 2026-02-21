Haberler

DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, Siirt'te halk buluşmasına katıldı

DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, Siirt'te halk buluşmasına katıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Siirt'te düzenlenen etkinlikte Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu raporuna değinerek, demokratikleşmenin önemine vurgu yaptı.

Dem Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Siirt'te halk buluşmasına katıldı.

Bakırhan, Siirt'te bir düğün salonunda düzenlenen "Barış ve Demokratik Toplum Buluşmaları" etkinliğinde, TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun hazırladığı rapora değindi.

Komisyonda arkadaşlarıyla yoğun bir çalışma yürüttüklerini ifade eden Bakırhan, "Raporda aslında demokratikleşme, hak ve hukuk anlamında çok önemli başlıklar var. O başlıklar doğru bir şekilde hayata geçirilirse, o başlıklar demokratik bir akılla yorumlanacaksa, o başlıklara uygun adımlar atılacaksa emin olun Türkiye nefes alacak, demokrasi kazanacak. Biz o raporun olumluluklarını da söyledik ama itirazlarımızı da yaptık." dedi.

Dem Parti'nin bu süreçte nerede durduğuna ilişkin sorularla karşılaştıklarını belirten Bakırhan, partilerinin demokrasinin ve sürecin yanında olduğunu, süreci desteklediğini söyledi.

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ile DEM Parti Siirt Milletvekili Sabahat Erdoğan Sarıtaş'ın da katıldığı etkinlik, daha sonra basına kapalı gerçekleşti.

Kaynak: AA / Fecri Barlık
'Savcıyım' deyip tehditler savuran kadın böyle gözaltına alındı

Türkiye'nin konuştuğu kadın böyle gözaltına alındı
Bir ailenin parçalandığı vahşette katil belediye çalışanı çıktı! Mide bulandıran 'taciz' iddiası

Can çekişirken katili söylemişti, vahşetin ardından "taciz" çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'de opsiyon devreye girdi: 22 milyon Euro'luk transfer

Fenerbahçe'de 22 milyon Euro'luk transfer gerçekleşti
Özlem Gürses'in Celal Karatüre için yaptığı benzetme tepki çekti

Celal Karatüre için yaptığı benzetme büyük tepki çekti
Jhon Duran'dan Fenerbahçe taraftarını çıldırtan hareket

Jhon Duran'dan Fenerbahçe taraftarını çıldırtan hareket
Yeni araç alacaklar dikkat! Bunu yapmayan yandı: Cezası 75 bin TL

Araç alacaklar dikkat! Bunu yapmayana 75 bin TL ceza var
Fenerbahçe'de opsiyon devreye girdi: 22 milyon Euro'luk transfer

Fenerbahçe'de 22 milyon Euro'luk transfer gerçekleşti
Ortak tapuda satış yapanlar dikkat! Yargıtay'dan kritik karar çıktı

Ortak tapuda satış yapanlar dikkat! Yargıtay'dan kritik karar çıktı
Otomobil devi, çok tutulan modelini geri çağırmaya başladı

Otomobil devi, çok tutulan modelini geri çağırmaya başladı