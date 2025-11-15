Haberler

Tuncer Bakırhan: 'Kendi mahallelerimizden çıkmalıyız!'

Güncelleme:
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, 40 yıldır süren mücadeleleri değerlendirerek, mağduriyetlerle dayanışma çağrısında bulundu. İnsan Hakları Derneği'nin genel kurulunda, hak ihlallerine karşı birlikte durmanın önemine vurgu yaptı.

Dem Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "40 yıldan çıkaracağımız büyük bir ders olduğunu belirtmek istiyorum. Kendi mahallelerimizden çıkmak zorundayız. Kendi partilerimizin dışındaki mağduriyetlerle, hak ihlallerine uğrayanlarla dayanışmak zorundayız" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Ankara'da İnsan Hakları Derneği'nin (İHD) 22'nci Olağan Genel Kurulu'na katıldı. Bakırhan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanmadığını belirterek, "40 yılda değişen çok şey yok. Hala mücadele ediyoruz. Mücadele etmeye devam edeceğiz. Ama bizim bu 40 yıldan çıkaracağımız büyük bir ders de olduğunu belirtmek istiyorum. Kendi mahallelerimizden çıkmak zorundayız. Kendi partilerimizin dışındaki mağduriyetlerle, hak ihlallerine uğrayanlarla dayanışmak zorundayız. Bu sistem birebir her birimize dünya kadar zulüm politikası uyguladı; ama birileri görürken bir diğerleri sessiz kaldığı müddetçe sistem güçleniyor. Daha büyük saldırılarla karşı karşıya kalıyoruz. Bu 40 yıllık mücadelede de gördük ki dayanışarak, direnerek, mücadele ederek, kime, nerede, ne zaman yapılırsa yapılsın haksızlığa, hukuksuzluğa karşı birlikte durarak dönüştürebiliriz. Hakkari'deki kayyımı durdurabilseydik İstanbul olmayacaktı. Dokunulmazlıklara oy vermeseydik Selahattinler, Figenler, Can Atalaylar içeride olmayacaktı. Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerine dönük bu kumpas davaları ve iddianameler olmayacaktı. Hayat, geçmiş, yaşam bize çok şey öğretiyor. Önümüzdeki dönem bu öğrendiklerimizi hep birlikte dayanışarak, mücadele ederek hayata geçirebilirsek hepimizin eşit yurttaşlar olarak yaşadıkları demokratik bir zemine kavuşabilir" diye konuştu.

