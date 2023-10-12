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Tunceli'de izinsiz basın açıklaması yapmak isteyen gruba polis müdahale etti, 8 kişi gözaltına alındı

Tunceli'de, izinsiz basın açıklaması yapmak isteyen gruba polis müdahale etti, 8 kişi gözaltına alındı. Aralarında Yeşil Sol Parti Tunceli Milletvekili Ayten Kordu'nun da olduğu grup, Sanat Sokağı'nda toplanıp, izinsiz basın açıklaması yapmak istedi. Polis, gruba dağılmaları konusunda uyarıda bulundu. Buna rağmen açıklama yapacaklarını belirterek pankart açan gruba polis müdahale etti, 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltındaki kişilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.