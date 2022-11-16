Tunceli Belediye Başkanı'ndan canlı yayında elektrik itirafı: Kaçak kullanıyoruz

Komünist Partili Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu katıldığı programda 300 bin lira olan elektik faturasının 2 milyon lira geldiğini ve ödemediklerini, bazı yerlerde de kaçak açmaya çalıştıklarını söyledi. Moderatörün, "Ödemiyorsunuz, kaçak kullanıyorsunuz" sözlerine ise, "Evet" diye yanıt verdi.

Tunceli'nin Türkiye Komünist Parti'li Belediye Başkanı Mehmet Fatih Maçoğlu, Halk TV yayınına katılarak merak edilen sorulara yanıt verdi. Maçoğlu, elektrik kullanımı konusunda ise ilginç bir çıkışta bulundu.

"FATURALARI ÖDEMİYORUZ"

Yaptığı konuşmada 300 bin lira gelenelektrik faturasının 2 milyon lira gelmesinden şikayet edrek faturaları ödemediklerini ifade etti. Maçoğlu, çözüm olarak kaçak elektrik kullandıklarını söyledi.

"MERKEZDEN KESİYORLAR

Maçoğlu sözlerinin devamında, "Şu an 9-10 yer kesildi. Bazı yerlerde bunu yapabiliyorsunuz. Ama mesela park-bahçelerde, ortak kullanım alanlarında kesiyorlar. Biz müdahale ediyoruz. Kaçak açıyoruz. Bu defa da merkezden kesiyorlar" dedi.

"KAÇAK KULLANIYORUZ" İTİRAFI

Moderatörün, "Ödemiyorsunuz, kaçak kullanıyorsunuz" sözlerine ise, "Evet" diye yanıt veren Maçoğlu'nun o görüntüleri sosyal medya da izleyenleri şoke etti.