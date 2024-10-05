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Tunceli Barosu'nda Doğukan Kudat Başkanlığa Seçildi

Tunceli Barosu'nda Doğukan Kudat Başkanlığa Seçildi
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Tunceli Barosu'nun 13. Olağan Genel Kurulu'nda Avukat Doğukan Kudat, 29 oy alarak başkanlığa seçildi. Seçim sırasında toplam 58 oy kullanıldı ve geçersiz 3 oy kaydedildi.

Tunceli Barosu 13. Olağan Genel Kurulunda Avukat Doğukan Kudat başkanlığa seçildi.

Tunceli Barosu, 2024 yılı olağan genel kurulunu gerçekleştirdi. Baro üyesi avukatlar ile siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin katıldığı genel kurulda, sırasıyla gündem maddeleri görüşüldü ve adaylar konuşmalar gerçekleştirdi. 2 adayın yarıştığı ve kayıtlı 70 üyeden 58'inin oy kullandığı genel kurulda sandıklar saat 17.00'de açıldı. Adaylardan Avukat Doğukan Kudat 29 oy alırken, Avukat Kenan Çetin ise 26 oy aldı. 3 oyun geçersiz sayıldığı genel kurulun sona ermesiyle adaylar birbirini tebrik etti.

Seçimi kazanan Avukat Doğukan Kudat, tüm meslektaşlarıyla birlikte insan hakları ve çevre mücadelesi vereceklerini söyledi. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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