Tummak ne demek? Bahçeli, Kılıçdaroğlu için kullandı; herkes ne anlama geldiğini aratıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bahçeli'nin "Eğer köprüden geçmem diyorsanız, buyurun denize atlayıp yüze yüze karşıdan karşıya gidip gelebilirsiniz" sözlerine yanıt vererek, "Tek bir sorum olacak, sen barajı geçemeyince nereye yüzeceksin?" demişti.

BUGÜN YANIT VERDİ

MHP lideri Bahçeli, bugün partisinin belediye başkanlarıyla yaptığı toplantıda Kılıçdaroğlu'nun sözlerine yanıt verdi. Bahçeli, "Fazla merak iyi değildir. Ne gelirse insanın başına meraktan gelir. Biz yüzmeyi değil tummayı biliriz. Tumduğumuz yerlerde de senin gibilerin nasıl boğulduğunu görürüz" ifadelerini kullandı.

"TUMMAK" KELİMESİ MERAK EDİLMEYE BAŞLANDI

Bahçeli'nin bu sözlerinin ardından "Tummak" kelimesinin anlamı da merak edilmeye başlandı. Tummakın Türk dilindeki karşılığı (suya) bütünüyle dalmak ve (yorganı) başına çekmek olarak biliniyor.

ANADOLU'DA "DUMMAK" DİYE DE BİLİNİYOR

Tummak · insanın, olduğu yerde çömelerek suya dalması şeklinde tanımlanır. Bayburt-Erzurum-Kars sathında ise "Dummak" şeklini alır.