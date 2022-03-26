Tummak ne demek? Bahçeli, Kılıçdaroğlu için kullandı; herkes ne anlama geldiğini aratıyor
- Güncelleme:
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Kılıçdaroğlu arasındaki "Denize atlamak" polemiği devam ediyor. Kılıçdaroğlu'nun "Barajı geçemezsen nereye yüzeceksin?" sözlerine yanıt veren Bahçeli, "Biz yüzmeyi değil tummayı iyi biliriz" dedi. Bu sözlerin ardından "Tummak" kelimesinin anlamı araştırılmaya başlandı. Tummak, suya bütünüyle dalmak anlamını taşıyor.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bahçeli'nin "Eğer köprüden geçmem diyorsanız, buyurun denize atlayıp yüze yüze karşıdan karşıya gidip gelebilirsiniz" sözlerine yanıt vererek, "Tek bir sorum olacak, sen barajı geçemeyince nereye yüzeceksin?" demişti.
MHP lideri Bahçeli, bugün partisinin belediye başkanlarıyla yaptığı toplantıda Kılıçdaroğlu'nun sözlerine yanıt verdi. Bahçeli, "Fazla merak iyi değildir. Ne gelirse insanın başına meraktan gelir. Biz yüzmeyi değil tummayı biliriz. Tumduğumuz yerlerde de senin gibilerin nasıl boğulduğunu görürüz" ifadelerini kullandı.
Bahçeli'nin bu sözlerinin ardından "Tummak" kelimesinin anlamı da merak edilmeye başlandı. Tummakın Türk dilindeki karşılığı (suya) bütünüyle dalmak ve (yorganı) başına çekmek olarak biliniyor.
Tummak · insanın, olduğu yerde çömelerek suya dalması şeklinde tanımlanır. Bayburt-Erzurum-Kars sathında ise "Dummak" şeklini alır.