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TÜMADD Başkanı Şevket Göçmen'den Trafik Kazası Sonrası Taziye Mesajı

TÜMADD Başkanı Şevket Göçmen'den Trafik Kazası Sonrası Taziye Mesajı
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Kırşehir Tüm Anadolu Diriliş Derneği (TÜMADD) Genel Başkanı Şevket Göçmen, trafik kazasında hayatını kaybeden Milli Yol Partisi Şanlıurfa il başkanı Mehmet Kolkara ve yanında bulunan yöneticilere taziye mesajı yayımladı.

Kırşehir Tüm Anadolu Diriliş Derneği (TÜMADD) Genel Başkanı Şevket Göçmen, trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Milli Yol Partisi Şanlıurfa il başkanına taziye mesajı yayımladı.

Göçmen mesajında; "Siyaset yapmak ahde vefa işidir. Birlikte siyaset yaptığımız, abimiz Şanlıurfa il başkanı ve yanında bulunan yöneticilerin trafik kazasında hayatlarını kaybettiklerini üzüntü içerisinde öğrendim. Mehmet Kolkara ve Halil İbrahim Altun'un vefat haberleri bizleri ziyadesiyle üzdü. Birlikte yürüdüğümüz yolda karşılıklı istişarede bulunarak hem öğrendik hem de bildiklerimizi paylaştık. Değer vermenin önemini kavradığımız zamanlarda da ölüm haberi bizleri yıktı. Mekanları cennet olsun" dedi.

Kaza, Şanlıurfa - Diyarbakır karayolunda iki aracın çarpışması sonucu meydana gelmişti. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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