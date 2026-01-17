Haberler

DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları "Öz Savunma Yaşatır" kampanyasını tanıttı

DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları 'Öz Savunma Yaşatır' kampanyasını tanıttı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, İstanbul'da 'Öz Savunma Yaşatır' kampanyasını başlatarak, kadınların şiddete karşı öz savunma haklarını vurguladı. Etkinlikte, kampanyanın temel mesajları ve deklarasyon metni kamuoyuna sunuldu.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Halkların Demokratik Kongresinin (HDK) "Öz Savunma Yaşatır" kampanyasını Şişhane Meydanı'nda başlattı.

Hatimoğulları, meydanda düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, kampanyayı başlatmak üzere toplandıklarını söyledi.

"Öz savunma yaşatır" deklarasyonunu Türkiye'ye, Orta Doğu'ya ve dünyaya İstanbul'dan duyurmak istediklerini belirten Hatimoğulları, "Sevgili kadınlar, bizler yaşamın her alanında her türlü şiddete maruz bırakılıyoruz. Sevdiğimiz erkekler tarafından şiddete maruz kalıyoruz, katlediliyoruz." diye konuştu.

Hatimoğulları, öz savunmayı yaşamın her alanında örgütlemek üzere yola koyulduklarını kaydetti.

Bunun çok kıymetli ve çok önemli olduğunu belirten Hatimoğulları, "Öz savunma demek, bilinçlenmek demek, örgütlenmek demek, dayanışmak demektir. Yan yana olabilmek demektir, el ele olabilmek demektir. Başta birbirimizi anlamak ve dayanışmak demektir." ifadelerini kullandı.

Etkinlikte, kampanyanın deklarasyon metni de kamuoyuna açıklandı.

Kaynak: AA / Melike Gallenkuş Ayfar - Politika
Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Gazze Barış Kurulu'nda kurucu üye olmaya davet etti

Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kurucu üye daveti
SGK listeyi genişletti: Bu meslekleri yapanlar 5 yıl daha erken emekli olacak

Liste genişledi: Bu meslekleri yapanlar 5 yıl erken emekli olacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Teklif yapıldı! En-Nesyri milli yıldızımıza takım arkadaşı olacak

Milli yıldızımıza takım arkadaşı olacak
Ufuk Özkan'ın hayatını karartan hata: Kurtuluşunun tek yolu var

Ufuk Özkan'ın hayatını karartan hata: Kurtuluşunun tek yolu var
Fenerbahçe'de şok sakatlık! Kadrodan çıkarıldı

Fenerbahçe'de şok sakatlık! Kadrodan çıkarıldı
'Taşacak Bu Deniz'in Fadime'sinin yürek hoplatan pozları

'Taşacak Bu Deniz'in Fadime'sinin yürek hoplatan pozları
Teklif yapıldı! En-Nesyri milli yıldızımıza takım arkadaşı olacak

Milli yıldızımıza takım arkadaşı olacak
Bomba iddia! Arda Güler'in Real Madrid macerası bitiyor

Real Madrid macerası sona eriyor
Galatasaray taraftarını delirten Osimhen sözleri: Yüzde 100 gider

Galatasaray taraftarını delirten Osimhen sözleri: Yüzde 100 gider