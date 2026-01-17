DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları 'Öz Savunma Yaşatır' kampanyasını tanıttı

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Halkların Demokratik Kongresinin (HDK) "Öz Savunma Yaşatır" kampanyasını Şişhane Meydanı'nda başlattı.

Hatimoğulları, meydanda düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, kampanyayı başlatmak üzere toplandıklarını söyledi.

"Öz savunma yaşatır" deklarasyonunu Türkiye'ye, Orta Doğu'ya ve dünyaya İstanbul'dan duyurmak istediklerini belirten Hatimoğulları, "Sevgili kadınlar, bizler yaşamın her alanında her türlü şiddete maruz bırakılıyoruz. Sevdiğimiz erkekler tarafından şiddete maruz kalıyoruz, katlediliyoruz." diye konuştu.

Hatimoğulları, öz savunmayı yaşamın her alanında örgütlemek üzere yola koyulduklarını kaydetti.

Bunun çok kıymetli ve çok önemli olduğunu belirten Hatimoğulları, "Öz savunma demek, bilinçlenmek demek, örgütlenmek demek, dayanışmak demektir. Yan yana olabilmek demektir, el ele olabilmek demektir. Başta birbirimizi anlamak ve dayanışmak demektir." ifadelerini kullandı.

Etkinlikte, kampanyanın deklarasyon metni de kamuoyuna açıklandı.