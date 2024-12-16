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TÜİK'i hedef alan Gergerlioğlu'ndan ilginç benzetme: Her şeyi küçük gösteriyorlar

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TBMM'de Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bütçe görüşmelerinde konuşan DEM'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, TÜİK'i ilginç ifadelerle hedef aldı. TÜİK'in her şeyi küçük gösterdiğini söyleyen Gergerlioğlu'nun verdiği örnek salonda gülüşmelere neden oldu.

TBMM'de Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bütçe görüşmelerinde konuşan DEM'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, TÜİK'i ilginç ifadelerle hedef aldı. TÜİK'in her şeyi küçük gösterdiğini söyleyen Gergerlioğlu'nun verdiği örnek salonda gülüşmelere neden oldu.

sizin bir kurumunuz var TÜİK. Her şeyi çok küçük ve genç gösteriyor. Mesela benim yaşım 60. TÜİK'e sorsak 20. Mehmet Şimşek 15 yaşında. Vallahi sizin kurum böyle.

TÜİK'i hedef alan Gergerlioğlu'ndan ilginç benzetme: Her şeyi küçük gösteriyorlar
Haberler.com / Turan Yiğittekin - Politika
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