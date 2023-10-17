TTB İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısını lanetledi

Türk Tabipler Birliği (TTB), İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısını lanetleyerek, "Uluslararası belgeler ışığında Birleşmiş Milletler ve Dünya Tabipler Birliği'ni göreve çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

TTB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Hamas saldırısını fırsat bilip işgali tamamına erdirmeyi hedefleyen İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği saldırıların soykırım boyutuna ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sağlık kurumlarının açıkça hedef alınarak vurulmasını, çok sayıda sağlık emekçisinin, hastanın ve sivilin katledilmesini lanetliyoruz. Uluslararası belgeler ışığında Birleşmiş Milletler ve Dünya Tabipler Birliği'ni göreve çağırıyoruz. Bir kez daha söylüyoruz, 'Savaş bir halk sağlığı sorunudur.' İnsanlığa karşı işlenen suçların karşısında durun, durdurun. Barış, hemen şimdi. Tüm sağlık kurumlarında yakalarımıza siyah kurdele takıyor, kapı ve pencerelerimize bağladığımız kurdelelerle insanlığın acısını paylaşıyoruz."