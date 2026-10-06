TSK, Bayraktaroğlu'nun Kuveytli mevkidaşıyla telefon görüşmesini duyurdu

TSK, Bayraktaroğlu'nun Kuveytli mevkidaşıyla telefon görüşmesini duyurduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TSK'dan yapılan açıklamaya göre Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kuveyt Genelkurmay Başkanı Korgeneral Khaled Daraj Saad Al-Shuraian ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.
GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kuveyt Genelkurmay Başkanı Korgeneral Khaled Daraj Saad Al-Shuraian ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kuveyt Genelkurmay Başkanı Korgeneral Khaled Daraj Saad Al-Shuraian ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı" ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı