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TSK, Bayraktaroğlu'nun Kuveytli mevkidaşıyla telefon görüşmesini duyurdu

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TSK, Bayraktaroğlu'nun Kuveytli mevkidaşıyla telefon görüşmesini duyurdu
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TSK'dan yapılan açıklamaya göre Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kuveyt Genelkurmay Başkanı Korgeneral Khaled Daraj Saad Al-Shuraian ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kuveyt Genelkurmay Başkanı Korgeneral Khaled Daraj Saad Al-Shuraian ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kuveyt Genelkurmay Başkanı Korgeneral Khaled Daraj Saad Al-Shuraian ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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