Trump: Zelenskiy Kırım'ı Rusya'ya Bırakmaya Hazır

ABD Başkanı Donald Trump, New Jersey'de basın mensuplarına yaptığı açıklamada Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in barış anlaşması kapsamında Kırım'ı Rusya'ya bırakmaya "hazır" olduğunu ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, New Jersey'de basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Rusya'ya seslendi. Rusya'nın Ukrayna saldırılarına son vermesi gerektiğini ifade eden Trump, Rusya'nın Ukrayna saldırılarını sürdürmesi nedeniyle hayal kırıklığı yaşadığını söyledi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i ile Vatikan'da gerçekleştirdiği görüşmenin iyi geçtiğini kaydeden Trump, Zelenskiy'in barış anlaşması kapsamında Kırım'ı Rusya'ya bırakmaya "hazır" olduğunu ifade etti. ABD Başkanı Trump, Rusya'nın 2014 yılında ilhak ettiği Kırım'ı anlaşma kapsamında Rusya'ya bırakıp bırakmayacağı sorusuna, "Sanırım öyle, evet. Bakın, Kırım 12 yıl önceydi" yanıtını verdi. Kırım konusunda eski ABD Başkanları Joe Biden ve Barack Obama'yı Rusya'ya "silah kullanmadan" Kırım'ı almasına izin vermekle suçlayan Trump, "O yüzden Kırım'ı benimle konuşmayın. Obama ve Biden ile Kırım hakkında konuşun. ve unutmayın, bu Biden'ın savaşı. Bu Trump'ın savaşı değil. Ben bir sorunu çözmeye geldim. ve bu sorun çok fazla insanın öldürülmesi" ifadelerini kullandı.

"Putin'in bu anlaşmayı imzalamasını istiyorum"

Zelenskiy hakkında konuşan Trump, "Onu daha sakin görüyorum. Bence durumu anlıyor ve bence bir anlaşma yapmak istiyor" dedi. ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da "ateş etmeyi bırakmasını" ve bir barış anlaşması imzalamasını beklediğini sözlerine ekleyerek "Bir anlaşmanın sınırları olduğuna inanıyorum ve Putin'in bu anlaşmayı imzalamasını istiyorum" diye konuştu. - NEW JERSEY