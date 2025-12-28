Haberler

Trump: "Putin ile çok verimli bir telefon görüşmesi yaptım"

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yapacağı görüşmeden önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Trump, görüşmeyi 'çok verimli' olarak nitelendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yapacağı görüşme öncesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Trump, "Putin ile çok verimli bir telefon görüşmesi yaptım" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yapacağı görüşme öncesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Trump, görüşme ile ilgili yaptığı açıklamada, "Rusya Devlet Başkanı Putin ile çok verimli bir telefon görüşmesi yaptım" dedi.

Trump, ayrıca Zelenskiy ile akşam saatlerinde Florida eyaletindeki Palm Beach bölgesinde bulunan Mar-a-Lago malikanesinde görüşeceğini aktararak, basını davet etti. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Haberler.com
500

