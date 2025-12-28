ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yapacağı görüşme öncesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Trump, "Putin ile çok verimli bir telefon görüşmesi yaptım" dedi.

Trump, ayrıca Zelenskiy ile akşam saatlerinde Florida eyaletindeki Palm Beach bölgesinde bulunan Mar-a-Lago malikanesinde görüşeceğini aktararak, basını davet etti. - WASHINGTON