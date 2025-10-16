Trump, Zelenskiy ile Görüşmeden Önce Putin ile Telefon Görüşmesi Yapacak

ABD basını, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Beyaz Saray'da yarın yapacağı görüşme öncesi bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştireceğini bildirdi.

Beyaz Saray, konuya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Trump ve Zelenskiy'nin Beyaz Saray'daki görüşmede, ABD'nin Ukrayna'ya Tomahawk uzun menzilli füzelerini satma ihtimalini ele alması beklendiği aktaran ABD basını, Trump'ın Putin ile görüşmesinde Rusya-Ukrayna arasında ciddi barış görüşmelerini başlatmak için Tomahawk füzelerini koz olarak kullanabileceğini iddia edildi. - WASHINGTON