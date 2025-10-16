Haberler

Trump, Zelenskiy ile Görüşmeden Önce Putin ile Telefon Görüşmesi Yapacak

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump'ın yarın Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile yapacağı görüşme öncesi bugün Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştireceği bildirildi. Görüşmede, ABD'nin Ukrayna'ya Tomahawk füzeleri satma ihtimali ele alınacak.

ABD basını, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Beyaz Saray'da yarın yapacağı görüşme öncesi bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştireceğini bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, yarın Beyaz Saray'da Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya gelecek. ABD basını, Trump'ın Zelenskiy ile Beyaz Saray'da yarın yapacağı görüşme öncesi bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştireceğini bildirdi. Beyaz Saray, konuya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Trump ve Zelenskiy'nin Beyaz Saray'daki görüşmede, ABD'nin Ukrayna'ya Tomahawk uzun menzilli füzelerini satma ihtimalini ele alması beklendiği aktaran ABD basını, Trump'ın Putin ile görüşmesinde Rusya-Ukrayna arasında ciddi barış görüşmelerini başlatmak için Tomahawk füzelerini koz olarak kullanabileceğini iddia edildi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
İsrailli general, 'Karşımızda Türkiye var' deyip yeni savaşın yerini işaret etti

"Karşımızda Türkiye var" deyip yeni savaşın yerini işaret etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çayı her müşteriye farklı fiyata satıyorlar! Nedeni de inanılmaz

Çayı her müşteriye farklı fiyata satıyorlar! Nedeni de inanılmaz
Sıla ve İlker Kaleli'den Harbiye sahnesinde aşk dolu anlar

Ünlü şarkıcı Harbiye sahnesinde sevgilisini görünce dayanamadı
Son karar verildi! Fenerbahçe'de beklenen ayrılık

Son karar verildi! Fenerbahçe'de beklenen ayrılık
Namaz kılan kağıt toplayıcısını kayda aldı, yaptığı yoruma tepki yağıyor

Namaz kılan kağıt toplayıcısını kayda aldı, yorumuna tepki yağıyor
Çayı her müşteriye farklı fiyata satıyorlar! Nedeni de inanılmaz

Çayı her müşteriye farklı fiyata satıyorlar! Nedeni de inanılmaz
14 yıllık sır perdesi aralandı! Kan donduran gerçek ortaya çıktı

14 yıllık sır perdesi aralandı! Kan donduran gerçek ortaya çıktı
İnfial yaratan görüntü: Marketin ortasında küçücük çocuğa yaptığına bakın

İnfial yaratan görüntü: Marketin ortasında çocuğa yaptığına bakın
3 yıldır tırnaklarını kesmeyen ve duş almayan gencin eski hali ortaya çıktı

Türkiye'nin konuştuğu gencin eski hali ortaya çıktı
Fenerbahçe'de bir kadro dışı daha

Fenerbahçe'de bir kadro dışı daha
Atatürk'ü mü hedef aldı? Sırrı Sakık'tan tartışma yaratan sözler

Atatürk'ü mü hedef aldı? Sırrı Sakık'tan tartışma yaratan sözler
Futbolda pandemi döneminde gelen kural değişebilir

Futbolda 5 oyuncu değişikliği hakkı kuralı değişiyor
Şansın böylesi: Küreği vurduğu yerden altın fışkırdı

Şansın böylesi: Küreği vurduğu yerden altın fışkırdı
İzlerken utandık! Kameralar önünde ünlü isme skandal hareket

Kameralar önünde ünlü isme skandal hareket
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.