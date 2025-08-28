Trump Yönetiminden Yabancı Vize Sahiplerine Süre Kısıtlaması Önerisi

Trump Yönetiminden Yabancı Vize Sahiplerine Süre Kısıtlaması Önerisi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, Donald Trump yönetiminin bazı vize sahiplerinin ülkede kalma süresini sınırlandıran yeni bir yönetmelik taslağı önerdiğini duyurdu. Yabancı öğrenciler en fazla 4 yıl, basın mensupları ise 240 gün süreyle ABD'de kalabilecek.

ABD'de Donald Trump yönetimi, başta yabancı öğrenciler olmak üzere bazı vize sahiplerinin ülkede kalabilecekleri süreyi sınırlandırmayı hedefleyen yeni yönetmelik taslağı önerdi.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı'ndan (DHS) yapılan açıklamada, Trump yönetiminin, ülkedeki vize sahiplerinin ABD'de kalabilecekleri sürenin sınırlandırılmasını öngören bir yönetmelik önerdiği bildirildi. Taslağın kabul edilmesi durumunda yabancı öğrenciler ile ABD'de çalışmasına izin verilen kültürel değişim programı katılımcılarının ülkede en fazla 4 yıl kalabileceği kaydedilen açıklamada, yabancı basın mensuplarının vize süresinin ise 240 günle sınırlandırılacağı vurgulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Doktorun 'çıplak' diyerek bakmadığı genç kız kıyafetlerini paylaştı

Doktorun "çıplak" diyerek bakmadığı genç kız kıyafetlerini paylaştı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fener'in eski hocası Galatasaray'ın transferini zora soktu

Fener'in eski hocası Galatasaray'ın transferini zora soktu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.