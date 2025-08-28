Trump Yönetiminden Yabancı Vize Sahiplerine Süre Kısıtlaması Önerisi

ABD'de Donald Trump yönetimi, başta yabancı öğrenciler olmak üzere bazı vize sahiplerinin ülkede kalabilecekleri süreyi sınırlandırmayı hedefleyen yeni yönetmelik taslağı önerdi.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı'ndan (DHS) yapılan açıklamada, Trump yönetiminin, ülkedeki vize sahiplerinin ABD'de kalabilecekleri sürenin sınırlandırılmasını öngören bir yönetmelik önerdiği bildirildi. Taslağın kabul edilmesi durumunda yabancı öğrenciler ile ABD'de çalışmasına izin verilen kültürel değişim programı katılımcılarının ülkede en fazla 4 yıl kalabileceği kaydedilen açıklamada, yabancı basın mensuplarının vize süresinin ise 240 günle sınırlandırılacağı vurgulandı.