Trump Yönetiminden Yabancı Vize Sahiplerine Süre Kısıtlaması Önerisi
ABD İç Güvenlik Bakanlığı'ndan (DHS) yapılan açıklamada, Trump yönetiminin, ülkedeki vize sahiplerinin ABD'de kalabilecekleri sürenin sınırlandırılmasını öngören bir yönetmelik önerdiği bildirildi. Taslağın kabul edilmesi durumunda yabancı öğrenciler ile ABD'de çalışmasına izin verilen kültürel değişim programı katılımcılarının ülkede en fazla 4 yıl kalabileceği kaydedilen açıklamada, yabancı basın mensuplarının vize süresinin ise 240 günle sınırlandırılacağı vurgulandı.