Trump Yönetimi Harvard Üniversitesi'nin Uluslararası Öğrenci Kabulünü Durdurdu

Trump Yönetimi Harvard Üniversitesi'nin Uluslararası Öğrenci Kabulünü Durdurdu
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ABD, Donald Trump yönetimi altında, Harvard Üniversitesi'nin uluslararası öğrenci kabul programını 'ilgili yasalara uymadığı' gerekçesiyle durdurdu. İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, bu kararın üniversiteye bildirildiğini açıkladı.

ABD'de Donald Trump yönetiminin Harvard Üniversitesi'nin uluslararası öğrenci kabulünü durdurduğu bildirildi.

ABD'de Donald Trump yönetimi, Filistin'e destek gösterileriyle öne çıkan Harvard Üniversitesi'nin uluslararası öğrenci kabul programını 'ilgili yasalara uymadığı' gerekçesiyle durdurdu. ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, Harvard Üniversitesi'ne mektup göndererek aldıkları kararı okula bildirdiklerini duyurdu. Bakan Noem, sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada, "Harvard Üniversitesinin Öğrenci ve Değişim Programı sertifikasının derhal geçerli olmak üzere iptal edildiğini bildiriyorum" ifadesini kullandı.

ABD'li Bakan, Trump yönetiminin, Harvard'ı 'kampüsünde şiddet ile antisemitizmi teşvik etmek ve Çin Komünist Partisi ile koordinasyon içinde olmaktan' sorumlu tuttuğunu kaydetti. Noem, "Harvard'ın doğru olanı yapmak için pek çok fırsatı vardı ama bunu reddetti. Yasalara uymadıkları için Öğrenci ve Değişim Programı sertifikalarını kaybettiler" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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