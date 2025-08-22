Trump, Washington'daki Güvenlik Tedbirlerini Denetledi

ABD Başkanı Donald Trump, Washington'da 'güvenliği artırmak' amacıyla aldığı tedbirleri yerinde denetledi.

ABD Başkanı Donald Trump, başkent Washington'da 'güvenliği artırmak' amacıyla aldığı tedbirleri yerinde denetleyerek, kentte kısa zamanda suç oranlarını düşürmeyi başardıklarını belirtti. Washington'ın güney bölgesindeki Park Polisi Anacostia Operasyon Merkezi'ni ziyaret eden Trump, kısa süre içinde Washington'ı çok güvenli bir hale getirdiklerini bildirdi.

Trump, şimdiye kadarki en iyi başkente sahip olacaklarını kaydederek, kentte Ulusal Muhafızların görevlendirilmesi ve polis sayısının düzenlenmesinin ardından kısa zamanda suç oranlarını ciddi oranda düşürmeyi başardıklarını söyledi.