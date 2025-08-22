Trump, Washington'daki Güvenlik Tedbirlerini Denetledi

Trump, Washington'daki Güvenlik Tedbirlerini Denetledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Washington'daki güvenliği artırmak amacıyla alınan tedbirleri yerinde denetleyerek, kısa sürede suç oranlarını düşürdüklerini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Washington'da 'güvenliği artırmak' amacıyla aldığı tedbirleri yerinde denetledi.

ABD Başkanı Donald Trump, başkent Washington'da 'güvenliği artırmak' amacıyla aldığı tedbirleri yerinde denetleyerek, kentte kısa zamanda suç oranlarını düşürmeyi başardıklarını belirtti. Washington'ın güney bölgesindeki Park Polisi Anacostia Operasyon Merkezi'ni ziyaret eden Trump, kısa süre içinde Washington'ı çok güvenli bir hale getirdiklerini bildirdi.

Trump, şimdiye kadarki en iyi başkente sahip olacaklarını kaydederek, kentte Ulusal Muhafızların görevlendirilmesi ve polis sayısının düzenlenmesinin ardından kısa zamanda suç oranlarını ciddi oranda düşürmeyi başardıklarını söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Metin Şentürk'ün acı günü! Kanserle savaşan kardeşi hayatını kaybetti

11 aylık savaşın sonu acı bitti! Usta ismi yıkan haber geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu nasıl bir nefret! Samsunspor maçı sonrası Yunan basınında skandal manşet

Samsunspor maçı sonrası Yunan basınında skandal manşet
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.