Trump, Venezuela'ya saldırıyı doğruladı: 'Maduro ve eşi ülkeden çıkarıldı'

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Venezuela'ya saldırı gerçekleştirdiği doğrulayarak, "Maduro ile eşi yakalanarak ülkeden çıkarıldı" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ülkesinin Venezuela'ya saldırı gerçekleştirdiğini doğruladı. Trump paylaşımında, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ve eşinin ülke dışına çıkarıldığını belirterek, "ABD, Venezuela ve lideri Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı geniş çaplı bir saldırı düzenleyerek Maduro ile eşini yakalamayı ve ülkeden çıkarmayı başardı. Bu operasyon ABD kolluk kuvvetleriyle iş birliği içinde gerçekleştirildi. Ayrıntılar daha sonra paylaşılacak" ifadelerini kullandı. Trump, Türkiye saati ile 19.00'da Florida'daki Mar-a-Lago'da basın toplantısı düzenleneceğini aktardı. - WASHINGTON