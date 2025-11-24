Haberler

Trump ve Xi Jinping'den Telefon Görüşmesi: İkinci Dünya Savaşı'nın Sonuçlarını Koruma Vurgusu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, diplomatik gerilimler arasında telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Xi, iki ülkenin Ikinci Dünya Savaşı'nın sonuçlarını koruma adına iş birliği yapması gerektiğini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Xi, görüşmede Trump'a, "Çin ve ABD İkinci Dünya Savaşı'nın sonuçlarını korumak için birlikte çalışmalı" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Çin ile Japonya arasında Tayvan nedeniyle diplomatik gerilim yaşandığı dönemde telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Çin basınında yer alan haberlerde Xi'nin görüşmede Trump'a, "Çin ve ABD bir zamanlar faşizm ve militarizme karşı omuz omuza savaştı ve şimdi de İkinci Dünya Savaşı'nın sonuçlarını korumak için birlikte çalışmalı" dediği aktarıldı. Xi'nin ayrıca Trumpa'a, Tayvan'ın Çin'e iadesinin savaş sonrası uluslararası düzenin önemli bir parçası olduğunu söylediğini belirtildi.

Xi'nin görüşmede, 30 Ekim'de Güney Kore'deki görüşmenin ardından ABD-Çin ilişkilerinin istikrar kazandığını ve olumlu yönde seyrettiğini ifade ettiği aktarılan haberlerde, Xi'nin Trump'a "Gerçekler, işbirliğinin her iki tarafa da fayda sağlarken, çatışmanın her iki tarafa da zarar verdiğini bir kez daha gösteriyor" dediği ifade edildi.

Haberlerde ayrıca Xi ve Trump'ın Ukrayna'daki savaşı da ele aldığı ve Xi'nin Çin'in barışa yönelik tüm çabaları desteklediğini yinelediği aktarıldı. - PEKİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
ABD, Maduro'yu terörist ilan edip başına ödül koydu

Devlet başkanını terörist ilan edip başına ödül koydu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erdoğan: Kılıçdaroğlu koyunlarında besledikleri yılanlardan rahatsız olmuş ve isyan etmiş

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na destek! Bu sözler çok konuşulur
Marco Asensio'nun büyük hayali İspanya Milli Takımı

Asensio'nun büyük hayali 6 ay içerisinde o takıma geri dönmek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan komisyonun İmralı kararına ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan komisyonun İmralı kararına ilk yorum
İmralı kararı sonrası komisyonda istifa! Bugün TBMM Başkanlığı'na bildirecek

İmralı kararı sonrası komisyonda fire! İstifasını bu sözlerle duyurdu
Erdoğan: Kılıçdaroğlu koyunlarında besledikleri yılanlardan rahatsız olmuş ve isyan etmiş

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na destek! Bu sözler çok konuşulur
Milyoner'e ilk dakikadan veda etti! Elendiği soru stüdyoda soğuk duş etkisi yarattı

Yarışmacının ilk soruya verdiği cevapla stüdyo buz kesti
Kahramanmaraş'a yepyeni bir stadyum geliyor

O şehrimize 17 bin kapasiteli yepyeni bir stadyum geliyor
450 yıllık geçmişi var! Bu köyde artık yalnızca 4 kişi yaşıyor

450 yıllık geçmişe sahip bu köyde yalnızca 4 kişi yaşıyor, işte nedeni
Komisyona damga vuran anlar! CHP'li vekilden kendi partililerine sert tepki

CHP'li vekil, kendi partisinden arkadaşlarına demediğini bırakmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan butona bastı, 15 bin öğretmen ataması gerçekleşti

Cumhurbaşkanı Erdoğan butona bastı, binlerce gencin hayali gerçekleşti
Mansur Yavaş'tan 'konser soruşturması' iznine itiraz

Mansur Yavaş 'konser' soruşturması iznine karşı harekete geçti
Konuşma bahanesiyle evinden aldı, taksiden inerken katletti

Evinden aldı, taksiden inerken katletti
Özlem Çerçioğlu ile CHP'li Ömer Günel arasında 'mal varlığı' tartışması

Meclisi karıştıran tartışma! Çerçioğlu ile CHP'li başkan fena kapıştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.