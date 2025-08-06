Trump ve Putin Yüz Yüze Görüşecek Mi?

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Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, Rusların Trump ile görüşme arzusunu dile getirdiğini ve Trump'ın hem Putin hem de Zelenskiy ile görüşmeye açık olduğunu belirtti.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, "Ruslar, Trump ile görüşme arzusunu dile getirdi" dedi.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gelecek hafta yüz yüze görüşeceği iddiaları üzerine açıklama yaptı. Leavitt, "Ruslar, Başkan Trump ile görüşme arzusunu dile getirdi ve Trump da hem Putin hem de Zelenskiy ile görüşmeye açık. Başkan Trump bu acımasız savaşın sona ermesini istiyor" dedi.

ABD basınının adı açıklanmayan iki kaynağa dayandırdığı haberlerde, Trump'ın Avrupalı liderlerle yaptığı bir telefon görüşmesinde gelecek hafta Putin ile yüz yüze görüşmeyi planladığını söylediği öne sürülmüştü. Haberlerde, Trump'ın Putin ile yaptığı görüşmenin ardından Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir üçlü görüşme planladığı iddia edilmişti. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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