Trump ve Putin'in Budapeşte Zirvesi İptal Edildi

Güncelleme:
İngiliz Financial Times, Trump'ın Putin ile planladığı Budapeşte zirvesinin, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik sert talepleri sonrası iptal edildiğini bildirdi.

İngiliz Financial Times gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmeyi planladığı Budapeşte zirvesini, Rusya'nın Ukrayna'ya ilişkin sert taleplerini içeren notu Washington'a göndermesinin ardından iptal ettiğini öne sürdü.

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Macaristan'ın başkenti Budepaşte'de gerçekleştirilmesi beklenen, ancak daha sonra ertelenen zirve gündemdeki yerini koruyor. İngiliz Financial Times gazetesinin haberine göre Trump ve Putin, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşını nasıl sona erdireceklerini görüşmek üzere Budapeşte'de bir araya gelmeyi kabul ettikten birkaç gün sonra Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna işgalinin "temel nedenleri" olarak adlandırdığı ve toprak tavizleri, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin ciddi şekilde azaltılması ve NATO'ya asla katılmayacağı garantisi gibi konuların ele alınması yönünde talepleri içeren bir notu Washington'a gönderdi. Habere göre ABD, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio arasındaki telefon görüşmesinin ardından zirveyi iptal etti. Telefon görüşmesinin ardından Rubio, Trump'a Moskova'nın müzakereye yanaşmadığını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump 23 Ekim'de yaptığı açıklamada, Putin ile Macaristan'da yakın zamanda gerçekleştirmeyi planladığı görüşmeyi diplomatik çabalarda ilerleme kaydedilemediği gerekçiyle iptal ettiklerini belirtmişti. - LONDRA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
