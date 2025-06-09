Trump ve Netanyahu Telefon Görüşmesi Gerçekleştirdi

Trump ve Netanyahu Telefon Görüşmesi Gerçekleştirdi
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ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde İran nükleer müzakereleri gibi konuları ele aldı.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, telefonda görüştü. Trump, görüşmenin "çok iyi" geçtiğini ve devam eden İran nükleer müzakereleri de dahil olmak üzere çeşitli konuları ele aldıklarını söyledi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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