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Trump'tan Umman'a Hürmüz Tehdidi

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ABD Başkanı Trump, Umman'ın Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını engellemesi halinde ülkeyi 'yerle bir edeceğini' söyledi. İran'ın teslim olması gerektiğini belirten Trump, mühimmatlarının sadece küçük bir kısmını kullandıklarını ifade etti.

Abd Başkanı Donald Trump, Umman'ın Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına engel olması ihtimaline değinerek, "Umman engel olursa, onları yerle bir ederiz" dedi.

Abd Başkanı Donald Trump, Fox News'e konuştu. Hürmüz Boğazı konusunda Umman'ı tehdit eden Trump, Umman'ın Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik çabalara engel olması halinde ülkeyi bombalamakla tehdit etti. ABD Başkanı, "Umman engel olursa, onları yerle bir ederiz" dedi.

Trump, İran'ın 'beyaz bayrağı çekmesi' gerektiğini söyleyerek "İran teslim olmalı. Acelemiz yok. Henüz mühimmatımızın küçük bir kısmını kullandık" ifadesini kullandı. Ayrıca, Trump ara seçimlerin düşünceleri üzerinde etkisi olmadığını dile getirdi.

İran, geçen hafta Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması konusunda Umman ile görüşmelerde olduğunu açıklamıştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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