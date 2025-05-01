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Trump, Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz'ı Görevden Aldı

Trump, Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz'ı Görevden Aldı
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ABD Başkanı Donald Trump, Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz'ı görevden alarak onu Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi olarak aday göstereceğini açıkladı. Waltz'ın yerine geçici olarak Dışişleri Bakanı Marco Rubio atanacak.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz'ın görevden alındığını doğrulayarak, Waltz'ı ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi olarak aday göstereceğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, iddiaların ardından ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz'ın görevden alındığını doğruladı. Trump, yaptığı açıklamada, Waltz'ı ABD'nin BM Daimi Temsilcisi olarak aday göstereceğini belirterek, "Askeri üniformasıyla savaş alanında, Kongre'de ve Ulusal Güvenlik Danışmanım olarak geçirdiği süre boyunca Mike Waltz, ülkemizin çıkarlarını her zaman ön planda tutmak için çaba gösterdi. Yeni rolünde de aynı kararlılıkla çalışacağına eminim" dedi.

Waltz'ın yerine geçici süreliğine Ulusal Güvenlik Danışmanlığını ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun yürüteceğini aktaran Trump, "Bu süreçte, Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Dışişleri'ndeki güçlü liderliğini sürdürürken geçici olarak Ulusal Güvenlik Danışmanlığı görevini üstlenecek. Birlikte, ABD'yi ve dünyayı yeniden güvenli hale getirmek için durmaksızın mücadele edeceğiz" dedi.

Trump, Waltz'ın neden görevden alındığına ilişkin detay vermedi. Basında çıkan haberlerde, Waltz'ın Yemen'deki İran destekli Husilere'e yönelik saldırı planının mesajlaşma grubu aracılığıyla yanlışlıkla bir gazeteciye sızdırılması, Trump'a kıyasla savaşa daha istekli olması ve ulusal güvenlik danışmanının temel rolü olan kurumlar arası politika koordinasyonunu etkili şekilde sağlayamamasının da etkili olduğu iddia edilmişti. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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