Trump: "Ukrayna zaman harcadıkça Rusya fikrini değiştiriyor"

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmek için yürütülen görüşmelerin sonucuna dair açıklamalarda bulundu. Ukrayna'nın hızlı hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Trump, zaman kaybının Rusya'nın tutumunu değiştirebileceğini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya- Ukrayna savaşını sona erdirmek için yürütülen görüşmeler hakkında açıklamada bulundu. Trump, görüşmelerin "sonuca yaklaştığını" belirterek, " Ukrayna'nın hızlı hareket etmesini umuyorum. Ukrayna'nın hızlı hareket etmesini umuyorum çünkü Rusya orada ve onlar zaman harcadıkça Rusya fikrini değiştiriyor" ifadelerini kullandı.

Çatışmanın sona ermesinin "daha kolay" olacağını düşündüğünü aktaran Trump, Rusya ile Ukrayna arasındaki düşmanlık ve nefretin anlaşmaya varılmasını düşündüğü durumdan biraz daha zor hale getirdiğini belirterek, "Ancak bunu başarabilme şansımız var, belki de yakında" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
