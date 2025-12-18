Trump: "Ukrayna zaman harcadıkça Rusya fikrini değiştiriyor"

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya- Ukrayna savaşını sona erdirmek için yürütülen görüşmelere ilişkin, " Ukrayna'nın hızlı hareket etmesini umuyorum çünkü onlar zaman harcadıkça Rusya fikrini değiştiriyor" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya- Ukrayna savaşını sona erdirmek için yürütülen görüşmeler hakkında açıklamada bulundu. Trump, görüşmelerin "sonuca yaklaştığını" belirterek, " Ukrayna'nın hızlı hareket etmesini umuyorum. Ukrayna'nın hızlı hareket etmesini umuyorum çünkü Rusya orada ve onlar zaman harcadıkça Rusya fikrini değiştiriyor" ifadelerini kullandı.

Çatışmanın sona ermesinin "daha kolay" olacağını düşündüğünü aktaran Trump, Rusya ile Ukrayna arasındaki düşmanlık ve nefretin anlaşmaya varılmasını düşündüğü durumdan biraz daha zor hale getirdiğini belirterek, "Ancak bunu başarabilme şansımız var, belki de yakında" dedi. - WASHINGTON