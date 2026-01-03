Haberler

ABD Başkanı Donald Trump, ABD askerinin Venezuela'da konuşlanıp konuşlanmayacağına ilişkin bir soruya, "Askerlerimizin orada olmasından korkmuyoruz. Gece saatlerinde halihazırda oldukça yüksek düzeyde Venezuela'ya ayak basmışlardı. Ülkenin iyi yönetildiğinden emin olacağız" cevabını verdi.

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, ABD askerinin Venezuela'da konuşlanmasına ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Trump, askerlerin orada olmasından korkmadıklarını ve ülkenin iyi yönetildiğinden emin olacaklarını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD askerinin Venezuela'da konuşlanıp konuşlanmayacağına ilişkin bir soruya, "Askerlerimizin orada olmasından korkmuyoruz. Gece saatlerinde halihazırda oldukça yüksek düzeyde Venezuela'ya ayak basmışlardı. Ülkenin iyi yönetildiğinden emin olacağız" cevabını verdi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
ABD Başkanı Donald Trump: Dönüşüm sürecinde Venezuela'yı biz yöneteceğiz

Venezuela'da yönetime kim geçecek? Trump'tan açıklama geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD tarafından kaçırılan Maduro'nun koltuğuna talip biri var

Akıbeti merak edilirken koltuğuna talip çıktı
Ozan Tufan'ın eşinden bomba çıkış: Son gülüşü olur

Ozan Tufan'ın eşinden bomba çıkış: Son gülüşü olur
Sevgilisini öldüren 16 yaşındaki kız hakkında karar

Sevgilisini öldüren 16 yaşındaki kız hakkında karar
Belediye ekiplerinin 'Yardım' videosunun senaryo olduğu ortaya çıktı

"Çalışıyoruz" imajı vermek için yaptıkları rezilliğe bakın
ABD tarafından kaçırılan Maduro'nun koltuğuna talip biri var

Akıbeti merak edilirken koltuğuna talip çıktı
ABD Başkanı Trump: Maduro'yu kale gibi bir yerden aldık, birkaç adamımız vuruldu ama ölü yok

Maduro birkaç saatte nasıl alındı? Trump ayrıntıları paylaştı
Venezuela'daki Türk vatandaşına ulaştık: Maduro asıl darbeyi kendi halkından yiyecek

Venezuela'daki Türk vatandaşı: Maduro asıl darbeyi içeriden yiyecek