Trump'tan Protestoculara Sert Uyarı: 'Tükürürlerse Vururuz'

Trump'tan Protestoculara Sert Uyarı: 'Tükürürlerse Vururuz'
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ABD Başkanı Donald Trump, Los Angeles'taki düzensiz göçmenleri destekleyen protestolarda Ulusal Muhafızların tükürmesine karşı sert bir şekilde uyarıda bulundu, 'Bu tür bir saygısızlığa izin verilmeyecek' dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Los Angeles'ta düzensiz göçmenleri desteklemek için devam eden protestolarda, göstericilerin Ulusal Muhafızlara tükürmesi durumunda vurulacaklarını söyledi.

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından Los Angeles'taki protestolarla ilgili paylaşımda bulundu. Trump, protestocuları 'isyancı' olarak nitelendirerek, Ulusal Muhafızların yüzüne tükürme eğiliminde olduklarını iddia ederek "Tükürürlerse vururuz. Onlara şimdiye kadar hiç vurulmadıkları kadar sert vurulacağına söz veriyorum. Bu tür bir saygısızlığa izin verilmeyecek" dedi.

Trump, Ulusal Muhafızlara yönelik böyle bir hareketi tolere etmeyeceklerini vurgulayarak, "Bu, ABD Başkanı'nın Los Angeles'ta devam eden felaket niteliğindeki isyanlara ilişkin açıklamasıdır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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