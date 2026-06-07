Trump: "(İran'ın İsrail'e saldırısı) Netanyahu'ya misilleme yapmamasını söyleyeceğim"

Abd Başkanı Donald Trump, İran'ın İsrail'e yönelik balistik füze saldırısına ilişkin açıklamasında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefon görüşmesi gerçekleştireceğini belirterek, "Misilleme yapmamasını söyleyeceğim. Herkes eğlencesini yaşadı. İsrail de, İran da saldırısını yaptı. Bir tanesine daha ihtiyacımız yok. Umarım İsrail misilleme yapmaz" dedi.

Abd Başkanı Donald Trump, İran'ın İsrail'e balistik füze saldırısıyla yükselen gerginliğe ilişkin ABD merkezli haber sitesi Axios'a açıklama yaptı. Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefon görüşmesi gerçekleştireceğini belirterek, İsrailli lidere İran'a yönelik misilleme yapmama çağrısında bulunacağını söyledi. Trump, "Bibi'yi (Binyamin Netanyahu) arayacağım ve misilleme yapmamasını söyleyeceğim. Herkes eğlencesini yaşadı. İsrail de. İran da saldırısını yaptı. Bir tanesine daha ihtiyacımız yok" dedi.

Abd Başkanı, İran saldırılarının kimseye zarar vermediğini belirterek, "Umarım İsrail misilleme yapmaz. Eğer Netanyahu onlara karşılık verirse bu (çatışma) son 47 yıldır ya da son 3 bin yıldır olduğu gibi devam edecek" dedi.

Trump, "İran'la nihai bir anlaşmaya çok yakınız. İyi bir anlaşma olacak. Şu anda yaşananlar yüzünden bunun 'patlamasını' istemiyorum" ifadelerini kullandı.

Tahran, Beyrut'a yönelik saldırılara ilişkin uyarı yapmıştı

ABD ve İsrail 28 Şubat'ta İran'a yönelik ortak saldırılar başlatmış, taraflar 8 Nisan'da Pakistan'ın arabuluculuğu doğrultusunda geçici ateşkes ilan etmişti. Savaşın sonlandırılması için kalıcı bir barış anlaşmasına yönelik müzakere süreci devam ederken, Tahran yönetimi defalarca İsrail'i Lübnan'a saldırılarını sonlandırması konusunda uyarmıştı. Washington ve Tahran arasındaki müzakerelerde bazı başlıklara ilişkin anlaşmazlık devam ederken, İsrail bugün Lübnan ile yürürlükteki ateşkese rağmen başkent Beyrut'a hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda en az 2 kişi hayatını kaybetmişti. İranlı yetkililer, saldırının ardından İsrail'e "kararlı ve acı verici bir karşılık verileceğini" açıklamıştı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı