Trump: "NATO, İran'ı durdurmak için mücadeleye katılmak istemedi"

ABD Başkanı Donald Trump, kendisine ait sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda NATO'ya tepki gösterdi. ABD Başkanı açıklamasında, "ABD olmadan NATO kağıttan bir kaplandır. Nükleer güce sahip bir İran'ı durdurmak için mücadeleye katılmak istemediler" dedi.

İran ile mücadelenin askeri olarak kazanıldığını iddia eden Trump, "Onlar için çok az risk varken, ödemek zorunda kaldıkları yüksek petrol fiyatlarından şikayet ediyorlar, ancak petrol fiyatlarının artmasının tek nedeni olan Hürmüz Boğazı'nı açmaya yardımcı olmak istemiyorlar. Bu, onlar için çok az riskle yapılabilecek son derece basit bir askeri hamle. Korkaklar ve biz bunu unutmayacağız" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı