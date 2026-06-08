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Trump: "İsrail ve İran, ateşi derhal durdurmalı"

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ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile İran arasında tırmanan askeri gerilim ve karşılıklı saldırıların ardından taraflara ateşkes çağrısı yaptı.

Abd Başkanı Donald Trump, İran ile İsrail arasında dünden bu yana devam eden saldırılara ilişkin yaptığı açıklamada, "İsrail ve İran, ateşi derhal durdurmalı" dedi.

İsrail-İran arasında tırmanan askeri gerilim dün akşam karşılıklı saldırılara dönüşürken, uluslararası toplumda da endişeye neden oldu. ABD'den son yaşanan gelişmelerin ardından taraflara dikkat çeken bir çağrı geldi. ABD Başkanı Donald Trump kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı açıklamada, "İsrail ve İran, ateşi derhal durdurmalı" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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